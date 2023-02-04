الوداد المغربي يصطدم بالهلال السعودي في مواجهة نارية بمونديال الأندية

يلتقى فريق الوداد البيضاوي المغربي، نظيره الهلال السعودي، في الرابعة والنصف من عصر السبت، في قمة عربية نارية ستجمعهما على ستاد "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط، في إطار الدور الثاني لنهائيات كأس العالم للأندية 2022.

ويطمح الوداد (حامل لقب دوري أبطال إفريقيا)، في تحقيق الفوز من أجل العبور للدور نصف النهائي، معولًا على جماهيره الغفيرة التي ستحتشد لمساندته أمام ممثل الكرة السعودية.

وسيعتمد الفريق المغربي، بقيادة مدربه التونسي، على جهود كل من أيمن الحسوني، حميد أحداد، بديع أووك، وزهير المترجي، إلى جانب خبرات الحارس أحمد رضي التكناوتي.

وعلى جانب آخر، سيخوض الهلال السعودي، منافسات النسخة الحالية لمونديال الأندية، بصفته حامل لقب النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، في ظل عدم اكتمال النسخة الحالية للبطولة.

وسيعول الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون ديا، على جهود نجومه وفي مقدمتهم النيجيري أودين إيجالو، والمالي موسى ماريجا، وصالح الشهري، في خط الهجوم، إلى جانب خبرات كل من عبدالله عطيف، وسالم الدوسري، ومحمد كنو، والبيروفي أندريه كاريلو، والبرازيلي ميشايل ديلجادو.

وسيلتقى الفائز من تلك المباراة، مع فلامنجو البرازيلي، في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.