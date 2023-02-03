رئيس الوزراء العراقى يرحب بدعوة رسمية لزيارة الإمارات

رحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بدعوة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لزيارة الإمارات، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة شراكات بناءة مع الأشقاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".

وحسب وكالة الانباء العراقية “واع”، فقد تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، دعوة رسمية لزيارة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، لافتاً إلى أنه جرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدد بن زايد خلال الاتصال دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكداً الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها.

الإمارات والعراق

في سياق متصل، كان قد شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، على أهمية تنمية الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السوداني من الرئيس الإماراتي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن السوداني "تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي "مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، وآفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين".

وأشار إلى أن "الطرفين أكدا أهمية تنمية الشراكة وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي".

كما تطرّق الاتصال، بحسب البيان، إلى أهمية "تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لدول المنطقة وشعوبها المتآخية".

ولفت إلى أن الرئيس الإماراتي "هنّأ السوداني خلال الاتصال بمناسبة تولّيه مهامه ونيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي".

من جانبها، أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن رئيس البلاد أكد خلال الاتصال "دعم دولة الإمارات لكلّ ما يحقق الوفاق والاستقرار في العراق الشقيق ويلبّي تطلعات شعبه إلى التقدم والازدهار".

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد "أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تمنياته لرئيس الحكومة العراقية بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".