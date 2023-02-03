«الداخلية» تستهدف مطعم غير مرخص يبيع أغذية مجهولة المصدر بحلوان

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله عدم التزام العاملين بأحد المطاعم بمنطقة حلوان بالقاهرة بقواعد الوقاية الصحية ووجود بعض المخالفات أثناء إعداد الوجبات داخل المطعم مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد المطعم المشار إليه وباستهدافه تنسيقاً والجهات المعنية تم ضبط (مدير المطعم – مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بداخل المطعم على (مقطعات دواجن – عدد من عبوات زيت الطعام "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" – أدوات طهى).

وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم "بدون ترخيص" وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.