التضامن اليوم.. انخفاض العنف ضد الأطفال والإعلان عن نتائج تكلفة الإرهاب

أجرت وزارة التضامن، مساء اليوم، العديد من الانشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

وزيرة التضامن: نضع قضايا الوعى الاجتماعى على قائمة أولوياتنا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التطرف والإرهاب قد عطل مسيرة تطور الدولة الوطنية الحديثة في مصر، والتي نشأت على أكتاف وتضحيات المصريين جميعًا في السنوات المائتين الماضية، وتمثلت التكلفة السياسية في فرض التشدد على المجتمع المصري في أربعة مجالات هي تقويض الطبيعة المدنية للمجال العام، وتقسيم المجتمع السياسي عبر إنشاء مجتمع وسلطة موازية، ونشر ثقافة مناقضة لقيم الدولة الحديثة تسعى لإقامة دولة "دينية متشددة بديلة"، وإضعاف الحياة السياسية والحزبية، مشددة على أنه وبالرغم من ضخامة التكلفة الاقتصادية للإرهاب المادي على موارد الدولة ونموها الاقتصادي، إلا أن التكلفة السياسية والاجتماعية كانت أكثر فداحة وأعمق تأثيرًا في تعطيل تطور الدولة

https://www.dostor.org/4300937

«التضامن»: انخفاض استخدام العنف ضد الأطفال 81%

استعرض برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، التابع لوزارة التضامن قضايا التربية الأسرية الإيجابية، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي تحت عنوان « أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية»، والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

https://www.dostor.org/4300543

وزيرة التضامن: الإرهاب المادى يبدأ بالعنف الفكرى والتشدد

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن نتائج المشروع البحثي "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود"، الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور أعضاء المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأكدت وزيرة التضامن أن فكرة هذا البحث جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة

https://www.dostor.org/4300921