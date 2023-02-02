رابع أيام «نوة الكرم».. سقوط أمطار متوسطة على وسط وغرب الإسكندرية

استمر سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق وسط وغرب الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، في رابع أيام نوة "الكرم".

وسادت حالة من الاستقرار النسبي في طقس الإسكندرية منذ صباح اليوم، بعد 3 أيام من الأمطار الرعدية الغزيرة وسقوط الثلوج على عروس المتوسط.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 30٪، وسرعة الرياح 32كم/ ساعة، شمالية غربية وارتفاع أمواج البحر من 1.5إلى 2متر، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وساد اليوم، طقس غائم جزئيًا، وجاءت درجة الحرارة العظمى17 والصغري9، ودرجة الرطوبة من 40إلى 70٪.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، متابعة رفع تراكمات مياه الأمطار، وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.

وتابع محافظ الإسكندرية تمركزات سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي على تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 205 محطات رفع ومعالجة، مع استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة على مدار الساعة خلال النوة.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار رفع حالة الاستعداد منذ ورود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ببداية المنخفض الجوي حتى استقرار الأحوال الجوية.