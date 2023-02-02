الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحضور وقوفًا.. جمهور معرض الكتاب يستمع لمحاضرة التطرف والوسطية

جناح الشباب والرياضة
جناح الشباب والرياضة

امتلأ جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 في يومه الثامن وخلال عقد محاضرة دينية عن وسطية الدين الإسلامي بعيدا عن الأفكار المتطرفة والتكفيرية وبدأ الجمهور المتوافد يقف في طرقات المعرض ليستمع إلى المحاضرة.

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

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وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

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ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

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معرض القاهره الدولي للكتاب جناح وزارة الشباب والرياضة وسطية الدين الإسلامي الافكار المتطرفة وزارة الشباب والرياضة

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