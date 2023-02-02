استشاري جهاز هضمى: إضافة محطة توليد أكسجين بالمستشفيات «طفرة تكنولوجية»

كشف محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، عن تفاصيل إضافة محطة توليد أكسجين داخل المستشفيات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن كل الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة في مستشفيات مصر ودعم الدولة أحدث الفارق.

وأضاف أن محطة توليد الأكسجين الطبي بمستشفى الإيمان العام في أسيوط، تكلفت حوالي 13 مليون جنيه، موضحا أن أهمية محطة توليد الأكسجين التى تعتبر إضافة حقيقية وطفرة تكنولوجية فى مجال التجهيزات الطبية.

وأشار إلى أن ذلك في إطار دعم القطاع الصحى بالمحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الأساسية بجميع المستشفيات وتطوير الخدمة المقدمة للمرضى والتى تسهم فى الاستغناء بشكل كامل عن أسطوانات الأكسجين.