الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ناقد أدبى: هناك 3 كتّاب لم ينالوا حقهم فى الدراسة ومشروع طوبيا امتداد لمحفوظ

جانب من الندوة بمعرض
جانب من الندوة بمعرض الكتاب

قال د.ماجد الصعيدي، أستاذ الأدب والنقد بكلية الألسن بجامعة عين شمس، إن هناك 3 كتاب مصريين لم ينالوا حقهم من الدراسة والبحث على الرغم من مكانتهم المرموقة وهم سلامة موسى وغالي شكري ومجيد طوبيا الذي رحل عن عالمنا أبريل الماضي.

وأضاف الصعيدي، خلال الندوة التي عقدت، مساء اليوم، بمعرض القاهرة للكتاب بعنوان "مجيد طوبيا: استلهام تاريخ مصر القديمة"، أن ثمة لحظتين مفصليتين في تاريخ مصر الحضاري كان لهما الدور في تشكيل رؤية طوبيا الفكرية وهما: الغزو الفرنسي لمصر بقيادة نابليون وهزيمة يونيو 1967.

وأشار أستاذ الأدب والنقد بكلية الألسن بجامعة عين شمس إلى أن الصدام العنيف بين الغرب والشرق على أرض مصر شغل المثقفين منذ رفاعة الطهطاوي في القرن التاسع عشر، وترددت أصداؤه في كتابات صاحب رواية أبناء الصمت.

IMG-20230202-WA0060

توظيف الثقافة التراثية

وشدد الصعيدي على أن مجيد طوبيا نجح في توظيف ثقافة عصره وثقافته التراثية في طرح رؤيته الفكرية لحركة المجتمع المصري الحديث والمعاصر، كما نجح في أن يجعل من الرواية مرآة للمجتمع المدني وسلاحه الإبداعي في مواجهة نقائصه.

استطرد: "يمكن أن نقرر أن مشروع مجيد طوبيا هو امتداد لمشروع نجيب محفوظ الذي كتب الرواية الفرعونية التاريخية ثم الرواية الاجتماعية فالفلسفية وكذلك الرواية المرتكزة على السرد التراثي الشعبي.

وبيّن الصعيدي أن الرغبة في التجديد كانت دائما السمة التي تميز أعمال الروائي الراحل مع رؤية فنية خاصة تتواءم مع وجدانه المميز ووعيه الحضاري المتوهج.

IMG-20230202-WA0059

الاستحواذ على القارئ

أضاف الصعيدي خلال كلمته أن قارئ أدب مجيد طوبيا لا يشعر بالملل فهو ينجح دائمًا في الاستحواذ على ذهن القارئ في عالم سحري من اللذة الأدبية والمتعة الفنية، فالكاتب الراحل يمتاز بروح المرح والسخرية والإقبال على الحياة رغم كل المآسي.

ودعا أستاذ النقد في ختام كلمته هيئة الكتاب لإعادة طبع أعمال الكاتب الراحل؛ كي يصير هذا التراث الأدبي المهم متاحا للأجيال الحالية والقادمة.

الادب الدولي للكتاب الرواية الاجتماعية العامة للكتاب القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي المجتمع المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية