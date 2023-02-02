الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة سرقة سيارات النقل بالدقهلية وكفر الشيخ (صور)

المتهمون
المتهمون

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف غموض واقعة سرقة سيارتين نقل تحت تهديد السلاح بنطاق محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.

328964952_727325422126323_6696081591144222609_n

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الدقهلية وكفر الشيخ) من سائقي سيارتين "نقل"، بتعرضهما للسرقة والاستيلاء على حملة السيارتين قيادتهما وتشمل “55 طن دقيق - 27 طن عدس” والإطارات والتنك الاحتياطي لإحدى السيارتين وبعض المتعلقات الشخصية بالإكراه من قبل مجهولين.

328229037_495212399421960_3916018455589393911_n

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (كفر الشيخ - الدقهلية) وتوصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من 14 شخص، 7 منهم له معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بنطاق مديرية أمن الدقهلية، وتخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة سيارات النقل الثقيل المتوقفة بالطرق كرهاً عن قائديها والاستيلاء على حمولتها.

328938599_3398093480508929_8203246370819957849_n

وباستهدافهم تمكنت القوات من ضبط 11 متهمًا منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وبإرشادهم تم ضبط "43 طن دقيق حُر - 15 طن عدس - مبلغ مالى  متحصلات بيع باقى الحمولة - 20 إطار كاوتش نقل - تنك سيارة احتياطي – 3 سيارات المستخدمين في الواقعتين "ملاكي ، نقل" - 2 بطارية سيارة نقل - سيارة ملاكي عُثر بداخلها على "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار – مبلغ مالي - 2 سلاح أبيض).

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

328848392_569568688429646_6600504830893114722_n
وزارة الداخلية السرقة الدقهلية كفر الشيخ سيارات النقل الثقيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية