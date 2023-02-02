سقوط عصابة سرقة سيارات النقل بالدقهلية وكفر الشيخ (صور)

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف غموض واقعة سرقة سيارتين نقل تحت تهديد السلاح بنطاق محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الدقهلية وكفر الشيخ) من سائقي سيارتين "نقل"، بتعرضهما للسرقة والاستيلاء على حملة السيارتين قيادتهما وتشمل “55 طن دقيق - 27 طن عدس” والإطارات والتنك الاحتياطي لإحدى السيارتين وبعض المتعلقات الشخصية بالإكراه من قبل مجهولين.

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (كفر الشيخ - الدقهلية) وتوصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من 14 شخص، 7 منهم له معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بنطاق مديرية أمن الدقهلية، وتخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة سيارات النقل الثقيل المتوقفة بالطرق كرهاً عن قائديها والاستيلاء على حمولتها.

وباستهدافهم تمكنت القوات من ضبط 11 متهمًا منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وبإرشادهم تم ضبط "43 طن دقيق حُر - 15 طن عدس - مبلغ مالى متحصلات بيع باقى الحمولة - 20 إطار كاوتش نقل - تنك سيارة احتياطي – 3 سيارات المستخدمين في الواقعتين "ملاكي ، نقل" - 2 بطارية سيارة نقل - سيارة ملاكي عُثر بداخلها على "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار – مبلغ مالي - 2 سلاح أبيض).

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.