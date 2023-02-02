الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميدو يختار 23 لاعبًا بقائمة الإسماعيلى استعدادًا لمواجهة الاتحاد فى الدورى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

اختار أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، 23 لاعبًا فى قائمة الدراويش، استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الدراويش، مساء اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق بأحد فنادق الأسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز، المحدد موعده الخامسة مساء الأحد المقبل، بإستاد برج العرب. 

وضمت القائمة التي اختارها ميدو:

حراسة المرمى: محمد فوزي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو.

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي وكريم الديب ومحمد نصر وكريم عرفات وأحمد محسن. 

خط الوسط: عماد حمدي وعمر الوحش ومحمد حسن ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعمر الساعي ومحمود الشبراوي ومحمد عبدالسميع وأحمد مدبولي ومحمد الشامي.

خط الهجوم: الغاني ياوانور وفراس الشواط والإيفواري سيرج أرنو أكا.

وغادر لاعبو الإسماعيلي الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، في طريقهم للإسكندرية، وعند وصولهم يؤدون مرانهم المسائي في أحد الملاعب الفرعية هناك. 

 تجدر الإشارة إلى أن أبناء الفانلة الصفراء المستبعدين من معسكر الإسكندرية الحارسين محمد صبحي وعبدالله جمال وحمدي النقاز وعصام صبحي وإياد العسقلاني ومصطفى فارس وأحمد عبدالوهاب ومحمد وجدي وعبدالله حسني ومحمدعمار وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي وصالح جمعة ومحمد خليفة للإصابة ولأسباب مختلفة.

ونجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي فى التعاقد مع كريم الديب، ظهير أيسر الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك بناءً على رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أحمد حسام ميدو.

وأنهى مسئولو الدراويش كافة الإجراءات التعاقدية الخاصة باللاعب وناديه الذي لم يتأخر أو يضع أي شروط تعجيزية نظرًا لحجم العلاقات القوية التي تربطهم مع الفريق السكندري على مدار التاريخ وعلى رأسهم محمد مصيلحى رئيس النادي.

أحمد حسام أحمد عادل عبد المنعم استاد برج العرب إسكندر الاتحاد السكندرى الاسبوع الأحد المقبل

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وائل لطفي

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