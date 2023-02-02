عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة السويس

يكثف طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة السويس البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الأول ورابط الحصول عليها لا سيما بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس منذ دقائق أن محافظ السويس عبد المجيد صقر، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 82.88%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

ووبثت الصفحة الرسمية لمحافظة السويس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اعلان المحاف للنتيجة وفيه هنأ المحافظ ، اليوم الخميس 2 فبراير 2023، الناجحين في الشهادة الإعدادية، مطالبا القائمين على العملية التعليمية ببذل المزيد من الجهد خلال اليوم الدراسي، مناشدا الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة للنجاح والحصول على الدرجات الأعلى.

وفي السياق ذاته أوضح البيان أن اللواء عبد المجيد صقر، ناشد أولياء الأمور بإعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت في المعرفة والتحصيل الدراسي والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلا من ضياع الوقت والمال في الدروس الخصوصية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالسويس برقم الجلوس عبر الدستور

ويبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالسويس، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل المرحلة الثانوية، إذ أعلن محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وتوفرها بوابة التربية والتعليم التابعة لمديرية بمحافظة السويس: نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2023

يمكن لطلاب الصف الثال الإعدادي 2023 الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول الأن عبر رابط مباشر تقدمه جريدة الدستور في إطار الخدمالت التعليمية التي تقدمها للطلاب والمواطنين ويمكن الدخول عليه من هنــــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعداية من خلال بوابة السويس

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الراغبين في الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023، يمكنهم الاستعلام عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية