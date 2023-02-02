برلمانى يشيد بسرعة تعامل قناة السويس مع تعطل ناقلة غاز طبيعى أمس

أشاد النائب مصطفى سالمان، عضو لجنة النقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بسرعة تحرك مسئولي هيئة قناة السويس والتحكم المبهر بعد تعرض إحدى ناقلات الغاز الطبيعي "GRACE EMILIA" للعطل، بالكيلو 152 قطاع السويس، ضمن قافلة الجنوب متجهة إلى بورسعيد.



وقال النائب إن هيئة قناة السويس تحركت بسرعة وقامت بتأمين الناقلة، وسحبها بواسطة أربع قاطرات لحين الانتهاء من إصلاحها، مؤكدًا أن رد الفعل السريع ساهم فى عدم توقف حركة العبور بالممر الملاحى، واستمرار العمل بالمرفق بشكل طبيعي ومنتظم.

وأشار النائب مصطفى سالمان إلى أنه نظرًا للخبرة الكبيرة للهيئة تم التعامل بحرفية مع العطل، وتم سحب السفينة بجانب البحيرات دون أي إعاقة لمسارات السفن العابرة في القناة، وأن العطل لم يؤثر مطلقًا على حركة الملاحة بالقناة، وأن قافلتي الشمال والجنوب واصلتا إبحارهما بشكل طبيعي في القناة، وأن إدارة القناة بها مهندسون غاية فى المهارة وقادرون على التحرك بشكل سريع لحل أى مشكلة تخص إحدى السفن المارة بقناة السويس.



كما أوضح عضو مجلس الشيوخ أن سرعة تحرك الهيئة نابع من الدعم غير المحدود من القيادة السياسية لتطوير مرافق وأدوات الهيئة حتى تكون أكثر استعدادًا لمواجهة أى أزمة طارئة لأي سفينة مارة بقناة السويس.