«القوى العاملة» تعلن عن 2975 فرصة عمل برواتب تصل لـ 6000 جنيه
وفرت وزارة القوى العاملة، نحو 2975 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بـ 85 شركة بالقطاع الخاص منتشرة في 13 محافظة، براتب يبدأ من 2700 جنيه، ويصل لـ 6000 في بعض المهن، ويتم التقديم عليها خلال شهر فبراير الجاري.
وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمين صحي واجتماعي، كما تتنوع الوظائف في عدد من المهن المطلوبة بسوق العمل منها، مهندسا تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبي مبيعات، وشئون عاملين، ومشرفي جودة، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
كما تشمل فرص العمل المتاحة، عددا من الوظائف لذوي الهمم، في عدد من التخصصات منها، إخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفي استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوي القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.
تتوافر تلك الفرص في 13 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.
وتقوم وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.