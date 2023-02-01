الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير أردني: تحديات كبيرة تواجه العمل الإعلامي العربي وعلينا مواجهتها

فيصل الشبول
فيصل الشبول

قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، فيصل الشبول، إن هناك تحديات كبيرة تواجه العمل الإعلامي أولها أن هناك قواعد يجب الابتعاد عنها تحت ما يسمى بالحداثة، لأنها لا تعني من نشر الشائعات وهو أكثر ما نعانيه في الوطن العربي بسبب هذا الخلط بين وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي.

المشكلات التي يواجهها الإعلام العربي

وأضاف خلال حواره مع برنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من المشكلات التي نواجهها أيضًا خطاب الكراهية المتصاعد خاصة عند الأزمات، معقبا: “أصبحنا نرى اعتداء على كرامات الناس، والتمييز على الأصول  والأعراق، والاعتداء على خصوصية الناس سواء عن قصد أو من دون قصد”.

وعن زيادة الوعي بين الشباب، قال الوزير الأردني إنه نتيجة لدراسة معمقة بين الحكومة والقطاع الأهلي لتحديث القطاع العام بالأردن، كان من أبرز توصياتها إنشاء وزارة الاتصال الحكومي والهدف الأساسي بعد 20 عامًا من إلغاء وزارة الإعلام، ووجود تواصل اجتماعي والإعلام الجديد، كان هناك حاجة إلى تدريب ناطقين إعلاميين باسم الوزارات وهو مشروع تبنياناه منذ العام الماضي، وسيتم تدريب ناطقين باسم كل مؤسسات الدولة لاتاحة المعلومات أولًا بأول للجمهور وجاء دور وزارة الاتصال الحكومي على هذا الأساس.

وتابع، أن الهدف من المشروع هو وحدة الخطاب ونريد الإعلام الحكومي أن يمارس دوره وأن يحافظ على خطابه الرصين بالرغم مما يجري حوله.

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