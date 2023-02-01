جناح دار الكتاب المقدس: نفاذ نسخ الإنجيل ببرايل في أول أيام معرض القاهرة

شهد جناح دار الكتاب المقدس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، إقبالا كبيرا من قبل الجمهور القبطي وذلك لشراء الكتب الدينية المسيحية والكتاب المقدس، حيث قدمت الدار العديد من الإصدارات المختلفة من الكتب التي تناسب كافة الأعمار وجميعها من الكتاب المقدس.

قال ماهر إبراهيم مدير فرع مصر الجديدة بدار الكتاب المقدس ومسؤول الجناح بالمعرض، إننا نخدم كل الكنائس في مصر والجميع يقبل علينا لشراء الكتاب المقدس وذلك لأنه ليس لطائفة معينة بل هو لكل الطوائف كما أننا نقوم ببيعه وليس ببيع النسخ المفسرة منه ونجهز قبل المعرض بطبع كميات كبيرة لكل الفئات العمرية.

وأضاف ماهر أن كل الكتب للإنجيل لكنة يختلف في الشكل والتصميم ليتناسب مع كافة الفئات ويصل لهم بكل سهولة، كما يتم عرض إصدار الكتاب المقدس بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية وتم بيع كافة النسخ وسيتم جلب طلبية جديدة لتلبية رغبة الزوار.



أما للأطفال فنقدم إصدارات من الكتاب المقدس مصورة ومكتوب بشكل مبسط لكي نوصل معنى النص للأطفال بسهولة أما النص المكتوب فهو نص من الكتاب المقدس دون أي تدخل أو تفسير، كما نقدم قصص من الكتاب المقدس لهم ليستفاد منها الأطفال والكبار، كما نقدم كتبا تلخص حياة المسيح ورحلته المقدسة لمصر مع أمه السيدة العذراء.

وتابع: كما أن هناك ركن للكتب المترجمة للغات أخرى للكتاب المقدس بلغات مختلفة لنخاطب الجاليات الأجنبية في مصر والجاليات الغير ناطقة بالعربية في دول العالم المختلفة فهنا كتب مترجمة للعبرية باعتبارها أصل العهد القديم والفرنسية والإنجليزية وغيرها.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.