مصر ونيجيريا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال حماية المنافسة

وقع كل من الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة، وبابتوندي ايروكيرا – المدير التنفيذي للمفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



جاء ذلك على هامش استضافة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بهدف تبادل الخبرات والآراء وتعزيز التعاون الفعال بين أجهزة المنافسة في إفريقيا.

أُقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، وذلك بحضور سعادة ناورا آبا ريمي، سفير دولة نيجيريا لدى القاهرة.



تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون الفني وتبادل المعلومات في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مثل: الدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون المنافسة، والتطورات الرئيسية في الآونة الأخيرة في مجال سياسة المنافسة وإنفاذها أو سن التشريعات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ودورات تدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان.



خلال كلمته، رحب الدكتور محمود ممتاز بالحاضرين، مشيدًا بالتعاون المثمر والوثيق مع المفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، حيث يأتي توقيع مذكرة التفاهم كأحد مخرجات هذا التعاون التي تم على مدار الفترة الماضية، وكان له أثر إيجابي سواء على مستوى مناقشة القضايا والسياسات المشتركة المتعلقة بحماية المنافسة بين الجانبين أو المساهمة في تعظيم التعاون والتكامل بين دول القارة الإفريقية أجمع، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود خاصة إذا كانت تمس اقتصاد البلدين.



من جانبه؛ قال بابتوندي ايروكيرا إن اليوم سيكون يومًا تاريخيًا لسنوات قادمة فيما يتعلق بمسار وشكل التعاون بين مصر ونيجيريا في مجال إنفاذ سياسات المنافسة، وسينظر المتخصصون لما فعلناه كمثال ونموذج لما سيصبح عليه التعاون في أنحاء إفريقيا، خاصة وأن هذا التوقيع يأتي على هامش اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بدول القارة، حيث نضع اليوم نموذجًا للتعاون والتكامل بطريقة فعالة.