الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين بانقلاب سيارة في المنوفية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 10 أشخاص بإصابات بالغة في حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بإصابة 10 أشخاص بإصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف.

تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة حادث انقلاب سيارة أجرة طريق شبين الكوم مديرية أمن المنوفية

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