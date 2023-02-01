10 مصابين بانقلاب سيارة في المنوفية

أصيب 10 أشخاص بإصابات بالغة في حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بإصابة 10 أشخاص بإصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف.

تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.