الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث الصحة: مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ مقر وزارة الصحة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم تجهيزه من جانب الدولة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد جميع الوزارات على دخول عهد الميكنة والرقمنة، تمهيداً لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار لـ"الدستور" أن منظومة الميكنة تشمل منظومة العمل بالوزارة والأرشفة الإلكترونية وإدارة الوثائق والمحتوى وإدارة الموارد البشرية، لافتًا إلى دعم مقر الوزارة بأجهزة كمبيوتر وإنترنت فائق السرعة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزارة عملت على بناء القدرات للعاملين والموظفين المستهدف نقلهم في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال برامج تدريبية على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة، لافتًا إلى انهم مدربية على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الرقمية المطلوبة للعمل.

وفيما يتعلق بالميكنة والتحول الرقمى بالمستشفيات، أكد أن وزارة الصحة والسكان، لديها خطة بجدول زمنى، لربط وميكنة جميع المنشآت الصحية التي تتضمن الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

الدولة المصرية قامت بتنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، وبناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تصب فى تحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية، حيث يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة.

وتستهدف الدولة المصرية رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة، كما انتهت من حصر أكثر من 850 تطبيق متخصص جاهزة للعمل عند انتقال العمل الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.

متحدث الصحة العاصمة الإدارية الوسائل التكنولوجية قدرات العاملين المهارات الرقمية

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