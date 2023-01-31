رسميًا.. إمام عاشور ينتقل إلى ميتلاند الدنماركى قادمًا من الزمالك

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع إمام عاشور قادمًا من نادي الزمالك في صفقة انتقال نهائية.

نادي ميتلاند الدنماركي نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك للتعاقد مع إمام عاشور بعقد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، يمتد حتى صيف عام 2027.

وسيصبح إمام عاشور ثاني لاعب مصري يلعب لصفوف ميتلاند الدنماركي بعد محمد زيدان الذي لعب للنادي من 2003 الى 2005.

وأشار مصدر بنادي ميتلاند، إلى أن نادي الزمالك طلب وضع بند في العقد ينص على أفضلية الزمالك حال قرر اللاعب العودة للعب في مصر.

وأكد المصدر أن إمام عاشور سيتقاضى راتبًا يُقدر بـ3 ملايين يورو، مقسمة على مدة العقد.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ16 من بطولة الدوري.

واعترف نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بتلقي إمام عاشور عرضًا خياليًا لا يمكن رفضه للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أسامة نبيه مدرب فريق الزمالك عن موقف إمام عاشور بعد العرض الدنماركي "علمت أن إمام عاشور تلقى عرضًا خياليًا من فريق أوروبي وبالتالي من الصعب الوقوف أمام طموحاته".

وتابع "لن أقف أمام طموح اللاعب فهو مثل يوسف نبيه وسيد عبدالله، إذا وقفت في سكة طموح اللاعب".

إمام عاشور لاعب خط وسط ديناميكي وقوي وجرىء، فاز بالبطولة المصرية مرتين وبدأ في نهائي كأس الأمم الإفريقية مرة أخرى في فبراير 2022. تم إدراجه في 102 مباراة مع العملاق المصري الزمالك بالإضافة إلى تسع مباريات مع منتخب بلاده.

وأعرب المدير الرياضي سفيند جرافيرسن عن ارتياحه لوصول لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عامًا، قائلًا: "لقد كنا نبحث عن لاعب وسط يفي بفضائل ميتلاند الكلاسيكية. مع إمام، نحصل على لاعب خط وسط قوي وديناميكي بشكل هائل يناسب أسلوب اللعب الذي لدينا طموحات للتعبير عنه".

وزاد: "مع فريق العمل، أجرينا العديد من المحادثات حول ملف خط الوسط الذي نريد إضافته إلى الفريق، وهنا رأينا مباراة واضحة مع إمام، في نفس الوقت يتمتع إمام بالفعل بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه، حيث فاز بالعديد من الألقاب في أحد أكبر الأندية في إفريقيا، تمامًا كما هو جزء أساسي من منتخب مصري قوي لعب في نهائي بطولة قارية، قبل أقل من عام في كأس الأمم الإفريقية".