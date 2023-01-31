جناح سك العملة بمعرض الكتاب: «لدينا عملات تذكارية تضم تاريخ مصر»

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، حلقة خاصة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وقال صلاح الباشا مسئول جناح مصلحة سك العملة بمعرض الكتاب، إن مصر دولة عريقة في سك العملة على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن دار السك منوط بها سك العملة من عملات متداولة وعملات تذكارية وميداليات تذكارية.

وتابع: "نقوم بتأريخ التاريخ في مصر عن طريق العملات التذكارية، وقمنا بسك عملة تذكارية خاصة بقمة المناخ في شرم الشيخ".

وأكمل: "ميداليات تذكارية عن تاريخ مصر ومنها مجموعة خاصة بفترة حكم محمد علي والملوك الذين حكموا مصر".

ولفت إلى أن الدار لديها عملات تذكارية خاصة بتاريخ مصر كله، ولديها ميداليات تمثل الحقب الزمنية المختلفة للقاهرة التاريخية.