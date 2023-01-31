متحدث الخارجية الأمريكية يفجر مفاجأة بشان أزمة سد النهضة

كشف صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أسباب زيارة وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات الأمريكية إلى مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، تأتي في إطار العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر والفلسطينيين والإسرائيليين.

وفجر مفاجأة بشان أزمة سد النهضة والموقف الأمريكي من الأزمة، موضحًا أن الإدارة السابقة لم تصل لأي اتفاق بشأن سد النهضة بين البلدان الثلاثة، وأن الإدارتين السابقة والحالية تبذلان نفس الجهود، وأنه في نهاية المطاف لا بد أن يكون الاتفاق بين البلدان الثلاثة.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الإدارة الحالية مستعدة للعب أي دور تقني وفني وإداري بين البلدان الثلاثة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، للوصول لحل لهذه الأزمة.