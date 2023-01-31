الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحذيرات من طقس الأربعاء.. نوة الكرم تصرب الإسكندرية بأمطار رعدية غزيرة (صور)

امطار رعدية غزيرة
امطار رعدية غزيرة على الإسكندرية

شهدت الإسكندرية منذ قليل، تساقط أمطار رعدية غزيرة على أغلب أحياء المحافظة، صاحبها رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة الكرم التي تتعرض لها المدينة الساحلية، وتستمر لـ 7 أيام.

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وتجددت الأمطار منذ صباح اليوم الثلاثاء، بعد سقوط أمطار غزيرة مساء أمس، تسببت في تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بعدد من الشوارع والميادين، وتم نشر فرق الطوارئ على الفور لرفع تراكمات الأمطار وتحقيق السيولة المرورية.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مساء اليوم، أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة غدًا الأربعاء الأول من فبراير، أمطارًا تتراوح شدتها بين المتوسطة والرعدية تصحبها حبات البرد وخاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

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كما تشهد الإسكندرية نشاط للرياح واضطراب الملاحه البحريه على ساحل  البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 60-70كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من 3-4.5 متر.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء الإسكندرية، التواجد الميداني على مدار الساعة، ومتابعة حالة الشوارع والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والتي نشرت فرق الطوارئ و150سيارة ومعدة بجميع أنحاء الإسكندرية.

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8 محاذير للمواطنين خلال نوة الكرم

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر‏ وإتباع عدد من التعليمات للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

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• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

 

الإسكندرية أمطار رعدية غزيرة رياح شديدة ارتفاع الامواج نوة الكرم تحذيرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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