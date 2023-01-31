الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير ثقافى: اهتمام الدولة السبب الرئيسى فى نجاح معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أشاد انتصار عبدالفتاح، خبير الشئون الثقافية والفنية بوزارة الثقافة والمشرف العام لمركز إبداع قبة الغوري، اليوم الثلاثاء، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وقال عبدالفتاح، في تصريح صحفي، إن اهتمام الدولة بمعرض الكتاب جعله دائمًا في مصافِ المعارض الأهم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب يشهد منذ نشأته نجاحات متتالية، وهو ما نشهده أيضًا في دورته الحالية.
وأعرب عبدالفتاح عن أمله في مشاركة فرقة الطبول وفريق قبة الغوري في الدورات المقبلة من معرض الكتاب لتقديم عروض فنية تمثل رسالة سلام إلى العالم بلغات مختلفة من فعالية مصر الثقافية الكبرى.
ولفت إلى دور الراحل الدكتور سمير سرحان، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب، في إرساء مبادئ معرض الكتاب منذ إطلاقه، مبينًا افتقاده لفعالية المقهى الثقافي ولقاء المثقفين التي كانت تتسم بالحميمية وكان يديرها الراحل سمير سرحان.
وتتواصل فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 1047 عارضًا يمثلون 53 دولة، وتستضيف دورة هذا العام، التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار: "معًا نقرأ نفكر نبدع"، المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

القاهرة الدولي للكتاب العامة للكتاب الشرق الاوس الدولي للكتاب الدكتور سمير سرحان

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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