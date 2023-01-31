رقم قياسي.. 5 مدربين لكهرباء الإسماعيلية و9 أندية قامت بالتغيير في المجموعة الثانية

شهدت المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني قيام 9 أندية بتغيير الأجهزة الفنية وزاد عدد الضحايا من 12 مدربا في المجموعة الأولى الى 18 مدربا في المجموعة الثانية وكانت البداية رحيل أحمد كمال عن كهرباء الإسماعيلية بعد الأسبوع الثاني وتعيين صلاح أبو الفتوح الذي رحل بعد الأسبوع الرابع وجاء أشرف خضر الذي بقي حتى الأسبوع التاسع ورحل بعد انصمامه للجهاز الفني للإسماعيلي وتولى رضا عطيطو المسئولية حتى نهاية الدور الأول ثم أصبح أحمد العجوز مديرا فنيا للفريق.

بعد الأسبوع الثاني رحل عبد الناصر محمد عن الإنتاج الحربي وتم تعيين سيد عيد الذي رحل بعد الأسبوع السادس وقاد أمير صلاح زكي المسئولية لمباراة واحدة ثم أصبح حسام عبد العال مدير فنيا بدء من الأسبوع السابع لكنه رحل بعد الأسبوع الرابع عشر وتولي مصطفى عبده المسئولية.

بعد الأسبوع الرابع رحل هاني عرفة عن الإعلاميين وتولى علاء إبراهيم المسئولية لكنه رحل بعد الأسبوع التاسع وتم تعيين ضياء درويش مديرا فنيا مؤقتا ثم تولي أبو العينين شحاتة المسئولية.

بعد الأسبوع الرابع أيضا رحل محمد حسن عن مستقبل وطن وتم تعيين سامر عبد الرحمن مديرا فنيا للفريق.

بعد الأسبوع الخامس رحل محمد صلاح عن السكة الحديد وتم تعيين أمير عزمي مجاهد الذي قاد الفريق للفوز في 8 مباريات والتعادل مرة واحدة ودخول دائرة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

بعد الأسبوع السادس رحل هيثم شعبان عن بتروجت وتولى سيد عيد المسئولية.

بعد الأسبوع السابع رحل ياسر رضوان عن النصر وتم تعيين طارق السيد مديرا فنيا للفريق .

بعد الأسبوع التاسع رحل هشام زكريا عن إيسترن كومباني وتم تعيين محمد صلاح الذي رحل بدوره بعد الأسبوع الخامس عشر وتولي أبوبكر فودة المسئولية.

محمد صلاح

بعد الأسبوع الحادي عشر رحل كرم جابر عن العبور وتم تعيين هاني العقبي الذي رحل عقب انتهاء الدور الأول وتولى محمد سعيد المسئولية.

وحافظ 7 مدربين على وجودهم مع أنديتهم وهم محمد حليم في القناة ومجدي عبد العاطي في إف سي زد وجمعة مشهور في الاتصالات وخالد عيد في الترسانة وأشرف توفيق في بورتو السويس وياسر الكناني في منتخب السويس والكرواتي إيجور في وادي دجلة.