5 متهمين وراء سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب النقل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 عناصر إجرامية يستولون على المواد البترولية من خطوط أنابيب النقل.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المواد البترولية بأسلوب ثقب أنابيب خطوط البترول الخام، والاستيلاء على تلك المواد وتخزينها تمهيداً لبيعها لحسابهم الشخصى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية، البحيرة، تم ضبط 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافطتى الإسكندرية والبحيرة.

وبحوزتهم «هاتف محمول، سيارة نصف نقل، سيارة نقل بفنطاس، بداخلها جهاز يستخدم فى ثقب أنابيب البترول، 6,900 طن خليط بترول خام ومواد أخرى، 400 لتر سولار».



بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بمشاركة 3 متهمين آخرين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.