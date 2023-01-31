الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«شكرى»: يجب مراعاة الضغوط على الدول النامية جراء الوضع الاقتصادى العالمى

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ركزت على تطوير العلاقات بين البلدين.  

وأشاد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي بموسكو، اليوم الإثنين، بحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في معدل التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض ضغوطا وتحيات عديدة ويجب مراعاة الضغوط التي تواجهها الدول النامية. 

وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات أكدت ضرورة التوصل إلى توافق ليبي ليبي لإنهاء الأزمة، واحترام مؤسسات الدولة في ليبيا، وضرورة احترام سيادة الشعب الليبي، والتوصل إلى توافق على وحدة الأراضي السورية.

وأضاف شكري: "أكدنا كذلك ضرورة التوصل لتسوية بالأراضى الفلسطينية".

الأراضي الفلسطينية الأراضي السورية الاقتصاد العالمي التبادل التجاري الشعب الليبي المؤتمر الصحفي سامح شكري وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع هدفا رغم خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

الأمطار تعود إلى القاهرة الكبرى غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

التعليم العالى: منحة مجانية لـ3 آلاف طالب لصقل مهاراتهم التكنولوجية

8 مارس.. إطلاق مبادرة «إيدنا في إيدك» لدعم وتوطين صناعة التشييد والبناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة محمد الباز فى معرض الكتاب لمناقشة موسوعة «القتلة»

محمد الباز يناقش موسوعة «القتلة» فى معرض القاهرة للكتاب

«صُحبة القراءة» تجتمع فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الدين العام فى إسرائيل يتجاوز 60% من حجم اقتصادها بنهاية عام 2022

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقى ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى