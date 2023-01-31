«شكرى»: يجب مراعاة الضغوط على الدول النامية جراء الوضع الاقتصادى العالمى

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ركزت على تطوير العلاقات بين البلدين.

وأشاد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي بموسكو، اليوم الإثنين، بحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في معدل التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض ضغوطا وتحيات عديدة ويجب مراعاة الضغوط التي تواجهها الدول النامية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات أكدت ضرورة التوصل إلى توافق ليبي ليبي لإنهاء الأزمة، واحترام مؤسسات الدولة في ليبيا، وضرورة احترام سيادة الشعب الليبي، والتوصل إلى توافق على وحدة الأراضي السورية.

وأضاف شكري: "أكدنا كذلك ضرورة التوصل لتسوية بالأراضى الفلسطينية".