الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار تضرب الدقهلية

سقوط الامطار
سقوط الامطار

تعرضت محافظة الدقهلية، الإثنين، لموجة من سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة فى مراكز ومدن محافظة الدقهلية وتبع ذلك تباطؤ ملحوظ في حركة السيارات تبعًا لسقوط الأمطار.

وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع بالمياه، وتعطل حركة المرور بعدد من الأماكن، إضافة إلى توقف حركة الصيد فى بحيرة المنزلة.

‏‎وحذرت شركة الكهرباء المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة بالشوارع، تحسبًا لوجود ماس كهربائى، بسبب الأمطار والرياح.

كما أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة تقلبات الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية بنطاق محافظة الدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة التنسيق فيما بينهم وبين شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي؛ للعمل على تذليل أي معوقات قد تحدث جراء سقوط مياه الأمطار، وسط تأكيد ضرورة استمرار أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء وإزالة العوازل والنزلات الموجودة بمختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن تسليك البالوعات ومصارف مياه الأمطار والمصارف المائية، وذلك لمنع حدوث أى أزمات أو أمور طارئة من شأنها أن تُعيق الحركة حال سقوط مياه الأمطار.

أشار محافظ الدقهلية إلى أنه يتم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الأمطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

سبق وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بسقوط أمطار على أنحاء متفرقة بالبلاد، خاصة محافظات الدلتا ومحافظة الدقهلية .

كما نفذ مركز شباب ميت عدلان التابع لإدارة شباب بني عبيد بالتعاون مع حضانة نورالبيان، الإثنين، ندوة "لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم" هدفنا رسم الابتسامة على وجوههم.

حاضر في الندوة فيروز الشرقاوي، بحضور معوض يوسف، ونوسة شاكر، مديرة حضانة نورالبيان، وإشراف محمد زكي، مدير إدارة شباب بني عبيد، والدكتورة إيمان المهدي، مسئول ذوي القدرات والهمم بالإدارة، والسيد رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

محافظة الدقهلية مراكز مدن سقوط الأمطار اليوم الاثنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

الرئيس السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

أبرز المعلومات عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟