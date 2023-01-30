موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار تضرب الدقهلية

تعرضت محافظة الدقهلية، الإثنين، لموجة من سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة فى مراكز ومدن محافظة الدقهلية وتبع ذلك تباطؤ ملحوظ في حركة السيارات تبعًا لسقوط الأمطار.

وتسببت الأمطار فى غرق الشوارع بالمياه، وتعطل حركة المرور بعدد من الأماكن، إضافة إلى توقف حركة الصيد فى بحيرة المنزلة.

‏‎وحذرت شركة الكهرباء المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة بالشوارع، تحسبًا لوجود ماس كهربائى، بسبب الأمطار والرياح.

كما أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة موجة تقلبات الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية بنطاق محافظة الدقهلية.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة التنسيق فيما بينهم وبين شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي؛ للعمل على تذليل أي معوقات قد تحدث جراء سقوط مياه الأمطار، وسط تأكيد ضرورة استمرار أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء وإزالة العوازل والنزلات الموجودة بمختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن تسليك البالوعات ومصارف مياه الأمطار والمصارف المائية، وذلك لمنع حدوث أى أزمات أو أمور طارئة من شأنها أن تُعيق الحركة حال سقوط مياه الأمطار.

أشار محافظ الدقهلية إلى أنه يتم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الأمطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

سبق وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بسقوط أمطار على أنحاء متفرقة بالبلاد، خاصة محافظات الدلتا ومحافظة الدقهلية .

كما نفذ مركز شباب ميت عدلان التابع لإدارة شباب بني عبيد بالتعاون مع حضانة نورالبيان، الإثنين، ندوة "لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم" هدفنا رسم الابتسامة على وجوههم.

حاضر في الندوة فيروز الشرقاوي، بحضور معوض يوسف، ونوسة شاكر، مديرة حضانة نورالبيان، وإشراف محمد زكي، مدير إدارة شباب بني عبيد، والدكتورة إيمان المهدي، مسئول ذوي القدرات والهمم بالإدارة، والسيد رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.