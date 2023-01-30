مدحت الكمار زيارة السيسي لأذربيجان تفتج مجالا جديدًا وواسعا في العلاقات الخارجية المصرية

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية الزيارة الحالية للرئيس السيسي لأذربيجان، ولقائه الرئيس إلهام علييف، قائلا إن الزيارة تأتي في إطار جولة خارجية هامة للرئيس السيسي بدأت بالهند.

ولفت الكمار، إلى أهمية الزيارة التي تستعرض مخنلف علاقات ومجالات التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان والرغبة في توسيع التعاون وفتح الآفاق أمام الاستثمار في مصر.

ونوه عضو مجلس النواب، بما أعلنه رئيس أذربيجان، عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان، مع التأكيد على حرص بلاده مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري، كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار نائب البرلمان، إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان وتأكيد الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، وتشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشارة إلى جهود السياسة الخارجية لمصر طوال السنوات الماضية، وقدرة القيادة السياسية المصرية في نسج علاقات خارجية ممتازة مع مختلف القوى، معتبرًا زيارة الرئيس السيسي للهند ثم أذربيجان تصب في إطار تعزيز ثقل مصر الدولي وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد زار السبت الماضي، مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس السيسي إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.