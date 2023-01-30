الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: نتيناهو يحلم بتجييش أمريكا وأوروبا لنزع السلاح الإيراني

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن حلم التمدد الإسرائيلي بمثابة تحدي كبير للسياسية الأمريكية وتقويض لدورها في حل القضية الفلسطينية. 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لـ "القاهرة الإخبارية" أن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحلم بتجييش أمريكا وأوروبا لنزع السلاح الإيراني حتى لا تصل إيران لمشروعها النووي.

الولايات المتحدة قدمت شعارات ولم تقدم حلولًا للقضية الفلسطينية

وأكد أن الولايات المتحدة قدمت شعارات ولم تقدم حلولًا للقضية الفلسطينية ولم تف بالتزاماتها تجاههم، على الرغم من الالتزام الفلسطيني بعدم القيام بعمليات داخل العمق الإسرائيلي.

وتابع: “الإدارة الأمريكية مجبرة الآن، أكثر من أي وقت مضى، على تقديم الحلول والحماية للفلسطينين”. 

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