الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ختام التعاملات المسائية.. انخفاض طفيف فى أسعار الذهب المحلية

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية تأثرًا بالبورصات العالمية حيث سجلت انخفاضًا في التعاملات المحلية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية.

وقال عمرو مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث دون المصنعية الآتي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ١٨ نحو ١٤٨٣ جنيهًا

وسجل عيار ٢١ نحو ١٧٣٠ جنيهًا

وسجل عيار ٢٤ نحو ١٩٧٧ جنيهًا

وسجل الجنيه الذهب ١٣٨٤٠ جنيهًا
                         

وأوضح أن سعر الذهب العالمي سجل نحو  ١٩٢٨ دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر.

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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