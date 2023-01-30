وزير النقل: تعاقدنا مع شركات قطاع خاص وحكومى لعمل مصنع عربات مترو ومونوريل وسكة حديد

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يتم استيراد عربات سكك حديدية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركات قطاع خاص وحكومي لعمل مصنع عربات مترو ومونوريل وعربات سكة حديد.

وعلق وزير النقل، على كلام أحد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه في حال عدم التزام الوزير على التنفيذ، سيتم إلزامه على التنفيذ، قائلا: لأ أنا ملتزم وهنفذ، وأنا مش بخاف، لكن أنا منضبط".

وعن وضع الخط الأول لمترو الأنفاق، أكد وزير النقل، من الطبيعي أن يكون حال الخط الأول بهذه الصورة، مقارنة بالخط الثالث.

وعن انتقاد بعض النواب، بشأن سحب القطارات الإ سباني، واستبدالها بالقطارات الروسي والشكاوى من عدم مناسبتها للسفر مسافات طويلة، أشار وزير النقل، إلى أنه تم سحب القطارات الإسباني إلى ورش كوم أبوراضي، وتوفير روسي درجة تالتة مكيفة روسي مؤقتا.

وأعلن وزير النقل، عودة العمل بالقطارات الإسباني اعتبارا من 15 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن القطارات الإسباني تعمل على الخطوط المصرية منذ ما يقرب من 40 عاما، قائلا: "مفيش دولة في العالم بتشغل قطر المدة دي".

ورفض وزير النقل، الانتقادات التي جاءت على لسان بعض الإعلاميين بشأن صفقة قطارات التانجو، قال وزير النقل: "إحنا مش سماسرة ومعندناش حاجة نخاف منها"، مؤكدا أن صفقة قطارات التالجو أقل 25% عن دولة فرنسا، فضلا عن الحصول على قطار وجرار "هدية".

وأكد وزير النقل أن المصريين مخلصون لبلدهم وليس كامل الوزير فقط، مشيرا إلى أن الصفقة التي حصلت عليها مصر بصيانة 15 سنة، بينما فرنسا لم تحصل على سنة واحدة صيانة.

وأعلن الوزير أن قطار إسباني تالجو درجة أولى فاخرة ودرجة ثانية فاخرة سيعمل على خط الصعيد الأسبوع المقبل.