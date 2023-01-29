أكثر من 218 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الرابع

أعلن الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 ، قد شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الأحد 29 يناير 2023، 218 ألف زائر .

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيري المتعاظم الذي تشهده الدورة الحالية للمعرض، مشيرًا إلى أن الإقبال اليوم فاق التوقعات، خاصة أن اليوم الأحد هو يوم عمل بعد أيام الإجازة الرسمية.



وقال رئيس هيئة الكتاب: إن قطاعات وزارة الثقافة قد وفرت مئات العناوين بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه ولا تتجاوز الـ٢٠ جنيهًا ، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير من الجمهور على شراء الكتب المطروحة ضمن المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني "الثقافة والفن للجميع".

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.‏

معرِض القاهرة الدُولى للكتاب