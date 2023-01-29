الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برلين: الدبابات جزء صغير من الدعم الألماني للشعب الأوكراني

أوكرانيا
أوكرانيا

قال دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات لأوكرانيا من خلال مدها بدبابات من طراز "ليوبارد 2".

أضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قرار مد أوكرانيا بالدبابات جاء بالإجماع بين ألمانيا وحلفائها في حلف الناتو الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الدبابات جزء صغير من الدعم الألماني الواسع للشعب الأوكراني فيما يخص المساعدات المالية والإنسانية. 

الحوار بين موسكو وبرلين

وعن الحوار الذي دعا له فلاديمير بوتين، رئيس روسيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال إن الحوار بين برلين وموسكو من المبكر قليلا أن يتم الاعلان عن محاوره، مؤكدًا أن برلين مستعدة للتفاوض مع موسكو وكييف حول الحرب. 

الخارجية الألمانية الدبابات الدعم الألماني للشعب الأوكراني المساعدات المالية الإنسانية موسكو وبرلين

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