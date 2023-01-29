الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة جديدة: العنب يقلل من فرصة الإصابة بحروق الشمس لبعض الناس

العنب
العنب

تعتبر الإصابة بحروق الشمس ليست مؤلمة فحسب، بل إنها ضارة بصحتنا أيضًا، لكن دراسة جديدة أكدت أن العنب قد يقلل من فرصة الإصابة بحروق الشمس لدى بعض الأفراد، حيث يبدو أن بعض الناس يصبحون أقل حساسية للآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) بعد تناول العنب.

أصبح ثلث المشاركين في الدراسة أقل عرضة لإحمرار الجلد من الأشعة فوق البنفسجية بعد أسبوعين من تناول ثلاث حصص من العنب يوميًا على شكل مسحوق، وهناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة للبعض استمر التأثير الوقائي بعد شهر من انتهاء استهلاك العنب.

عند البحث في التفاصيل يبدو أن الفرق بين أولئك الذين كانوا أقل عرضة للإصابة بحروق الشمس والآخرين يرجع إلى الاختلافات في الميكروبيومات والأيضات الخاصة بهم مما يشير إلى وجود علاقة مثيرة للاهتمام بين الأمعاء ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من مشروع «بشاير الخير 2» بغيط العنب

يتكهن مؤلفو الدراسة أيضًا بأن الاختلافات في أنواع البشرة تلعب دورًا وأن الأشخاص ذوي أنواع البشرة الفاتحة قد يحصلون على حماية أكبر من الأشعة فوق البنفسجية من العنب، تتعلق هذه النتائج أيضًا بالبحث السابق الذي وجد أن بعض الأطعمة التي تحتوي على الكارينويدات مثل الطماطم والجزر والفلفل قد تؤخر عملية حروق الشمس، وبالتالي توفر شكلاً من أشكال الحماية الطبيعية من أشعة الشمس.

والغني عن القول أنه في حين يمكن استهلاك العديد من الأطعمة للمساعدة في الحماية من أشعة الشمس لا يمكن استخدامها بمفردها، لذلك لا تزال بحاجة إلى ارتداء كريم الشمس.

فوائد العنب

تساعد المركبات المفيدة في العنب أيضًا على حماية عينيك من الأمراض التنكسية الشائعة، فقد تم العثور على ريسفيراترول في العنب الأحمر، وهو الذي يحد من خطر الجلوكوما، وإعتام عدسة العين، ومرض العين السكري. 

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى العنب خلال شهر يناير

حروق الشمس العنب فوائد العنب دراسة جديدة كريم الشمس طماطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

الرئيس الأرمنى يصف زيارة الرئيس السيسى إلى بلاده بـ«التاريخية»

متحور جديد يظهر بمصر.. ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس يكشف أعراضه

إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

فُسحة عائلية فى معرض الكتاب

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس