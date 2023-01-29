دراسة جديدة: العنب يقلل من فرصة الإصابة بحروق الشمس لبعض الناس

تعتبر الإصابة بحروق الشمس ليست مؤلمة فحسب، بل إنها ضارة بصحتنا أيضًا، لكن دراسة جديدة أكدت أن العنب قد يقلل من فرصة الإصابة بحروق الشمس لدى بعض الأفراد، حيث يبدو أن بعض الناس يصبحون أقل حساسية للآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) بعد تناول العنب.

أصبح ثلث المشاركين في الدراسة أقل عرضة لإحمرار الجلد من الأشعة فوق البنفسجية بعد أسبوعين من تناول ثلاث حصص من العنب يوميًا على شكل مسحوق، وهناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة للبعض استمر التأثير الوقائي بعد شهر من انتهاء استهلاك العنب.

عند البحث في التفاصيل يبدو أن الفرق بين أولئك الذين كانوا أقل عرضة للإصابة بحروق الشمس والآخرين يرجع إلى الاختلافات في الميكروبيومات والأيضات الخاصة بهم مما يشير إلى وجود علاقة مثيرة للاهتمام بين الأمعاء ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

يتكهن مؤلفو الدراسة أيضًا بأن الاختلافات في أنواع البشرة تلعب دورًا وأن الأشخاص ذوي أنواع البشرة الفاتحة قد يحصلون على حماية أكبر من الأشعة فوق البنفسجية من العنب، تتعلق هذه النتائج أيضًا بالبحث السابق الذي وجد أن بعض الأطعمة التي تحتوي على الكارينويدات مثل الطماطم والجزر والفلفل قد تؤخر عملية حروق الشمس، وبالتالي توفر شكلاً من أشكال الحماية الطبيعية من أشعة الشمس.

والغني عن القول أنه في حين يمكن استهلاك العديد من الأطعمة للمساعدة في الحماية من أشعة الشمس لا يمكن استخدامها بمفردها، لذلك لا تزال بحاجة إلى ارتداء كريم الشمس.

فوائد العنب

تساعد المركبات المفيدة في العنب أيضًا على حماية عينيك من الأمراض التنكسية الشائعة، فقد تم العثور على ريسفيراترول في العنب الأحمر، وهو الذي يحد من خطر الجلوكوما، وإعتام عدسة العين، ومرض العين السكري.