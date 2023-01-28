السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن كتبي: الحرب غير المعلنة بين الصين وأمريكا سبب أزمة صناعة السيارات

صناعة السيارات
صناعة السيارات

قال حسن كتبي، المتخصص في مجال السيارات، إن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب العالمي في عالم السيارات، حيث يقل العرض عن متطلبات السوق بما يقرب من 16 مليونا. 

الحرب الصينية الأمريكية

وأكد كتبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب غير المعلنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سبب أساسي في الفجوة المتواجدة في هذه الصناعة، حيث سبق وحذرت أمريكا من السيارات الصينية. 

التواجد الأمريكي بالصين

وأضاف في حديثه، أن أمريكا دعت مواطني الصين الذهاب إلى واشنطن التي ستقدم لهم كافة متطلباتهم.

حسن كتبي صناعة السيارات القاهرة الإخبارية المراقب دينا سالم

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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