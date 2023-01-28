قوافل جامعة طنطا الطبية تصل إلى البحيرة لخدمة المرضى

واصلت جامعة طنطا، انطلاق قوافلها داخل وخارج محافظة الغربية، حيث انطلقت اليوم قافلة طبية إلى قرية دمسنا مركز أبو حمص محافظة البحيرة، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شعبان منسق اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وأطباء من معهد الكبد القومي، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجمعية رسالة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة طنطا، أن الجامعة أطلقت اليوم قافلتين داخل وخارج محافظة الغربية وقدمت خدماتها الطبية اليوم لـــ 2649 مواطنا، موضحا أن ذلك يأتى استكمالا لجهود الجامعة فى خدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجاً، وتوفير خدمات صحية وطبية لهم على أعلى مستوى من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات وصرف الأدوية للمواطنين بالمجان.





وأضاف رئيس جامعة طنطا، أنه كلف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال القافلة ببحث أوجه التعاون بين جامعة طنطا وجامعة المنوفية للتعجيل بالخطوات التنفيذية فى وحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي العالمي، وتعزيز التعاون فى تنظيم القوافل الطبية للمناطق الحدودية.

من جانبه شارك الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عيادات القافلة، موضحا أن القافلة شهدت توقيع 1507 حالة من خلال 14 عيادة حيث تم فحص 41 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و104 في عيادة طب الأطفال، و128 بجراحة العظام، و134 بعيادة الأمراض الجلدية، و154 بأمراض الباطنة ومأراض الكبد، و64 بعيادة جراحة المسالك البولية، و119 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و11 بعيادة الجراحة العامة، و76 بعيادة الأمراض الصدرية، و54 بالنفسية والعصبية، 475 بعيادة طب وجراحة العيون، و33 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و70 حالة بعيادة التحاليل، و44 حالة بعيادة تنظيم الأسرة.



