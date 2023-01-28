السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع
ميناء نويبع

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان للهيئة أن سرعة الرياح سجلت من 25: 30 عقدة، واتجاه الرياح جنوبي والضغط 109، وارتفاع الموج من 4: 6 أمتار، ومدي الرؤية 8 كيلومترات، وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

بدوره، أكد رئيس الهيئة المهندس، محمد الرحيم، اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحري سوء الأحوال الجوية سرعة الرياح التدابير الاحترازية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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