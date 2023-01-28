إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان للهيئة أن سرعة الرياح سجلت من 25: 30 عقدة، واتجاه الرياح جنوبي والضغط 109، وارتفاع الموج من 4: 6 أمتار، ومدي الرؤية 8 كيلومترات، وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

بدوره، أكد رئيس الهيئة المهندس، محمد الرحيم، اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.