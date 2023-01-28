السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا ويصا يترأس ذكري أربعين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

الانبا ويصا خلال
الانبا ويصا خلال صلوات ذكري الأربعين

ترأس صباح اليوم الانبا ويصا، مطران البلينا قداس ذكري الاربعين للمتنيح مثلث الرحمات الانبا كيرلس اسقف نجع حمادي وشاركة في صلاة القداس الالهي الانبا بيمن مطران قوص ونقاده الانبا دانيال اسقف ورئيس دير الانبا بولا بالبحر الاحمر الانبا يوأنس اسقف اسيوط الانبا مرقوريوس اسقف جرجا الانبا بيجول اسقف ورئيس الدير المحرق.

اقيم الصلاه الأربعين بدير الانبا بضابا بنجع حمادي، بمشاركة الشعب القبطي وشمامسة الإيبارشية.

ورحل فجر 22 ديسمبر 2022 الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ أكثر من 45 عامًا.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:

تاريخ الرهبنة: 17 أكتوبر 1973 م.

من أبناء دير: الأنبا بولا، البحر الأحمر، مصر

أسماء قبل الأسقفية: أبونا الراهب القمص أنطونيوس الأنبا بولا

تاريخ الرسامة أسقفًا: 29 مايو 1977 م

المدن التابعة له: نجع حمادي - أبوتشت - فرشوط - بهجورة

رُسِمَ بيد البطريرك: صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث 117
تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1948 م.

من مواليد منفلوط، أسيوط

حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط.

خدم بأبوتيج.

عُيِّنَ ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية وهو علماني لشده حِرصهُ وأمانتهُ.

تاريخ الكهنوت: 26 ديسمبر 1975.

في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس. وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص قراره رقم 18 لعام2021، إنه نظرًا للظـروف الصحيـة التـي يمـر بهـا نيافـة الأنبـا كيرلـس أسـقف نجـع حمـادي وتوابعهـا، وبعـد الاجتمـاع مـع مجمـع كهنـة الإيبارشـية لدراسـة الوضـع الرعـوي، تقـرر تشـكيل لجنـة مـن ثـلاثة مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقـادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحـرق، لإدارة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإداريًا علـى جميـع كنائـس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مـع تقديـم تقريـر شـهري عـن أعمالهـا.

اسة البابا تواضروس الثاني 22 ديسمبر أسقف أسيوط أسقف نجع حمادي أسقف جرجا الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الأنبا كيرلس قداسة البابا تواضروس الثان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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