إصابة طفل سقط من سلم منزله بالشرقية

أصيب طفل لم يتجاوز العامين من عمره، إصابات بالغة، بعد سقوطه من أعلى سلم بمنزله، وتم نقله للمستشفى لتلقى العالج اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى، الطفل "يوسف.ي.م"، يبلغ من العمر عامين، مصابا باضطراب بدرجة الوعى، ونزيف بالمخ، وتم تركيب أنبوبة حنجرية له، و تبين إصابته إثر سقوطه من أعلى سلم بمنزله الكائن بقرية العقدة، دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتم نقله عن طريق الأهل لمستشفى منيا القمح المركزى، والذى قرر تحويله لمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق.