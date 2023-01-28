السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة طفل سقط من سلم منزله بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل لم يتجاوز العامين من عمره، إصابات بالغة، بعد سقوطه من أعلى سلم بمنزله، وتم نقله للمستشفى لتلقى العالج اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى، الطفل "يوسف.ي.م"، يبلغ من العمر عامين، مصابا باضطراب بدرجة الوعى، ونزيف بالمخ، وتم تركيب أنبوبة حنجرية له، و تبين إصابته إثر سقوطه من أعلى سلم بمنزله الكائن بقرية العقدة، دائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتم نقله عن طريق الأهل لمستشفى منيا القمح المركزى، والذى قرر تحويله لمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق.

اصابة طفل نزيف بالمخ من علو سقوط من سلم منيا القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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