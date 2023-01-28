عيار 21 انخفض 100 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم 28/1/ 2023

يبحث المواطنون بكثرة عن أسعار الذهب عبر محركات البحث لمعرفة سعر العيار وتحديد وقت الشراء أو البيع بحسب الصعود والهبوط ، حيث واصلت أسعار الذهب تراجعها بقيمة 5 جنيهات اليوم السبت بعد أن سجل سعر عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر نحو 1750 جنيها مقابل 1755 جنيه أمس.

في هذا التقرير يستعرض موقع الدستور أسعار الذهب اليوم السبت 28 يناير 2023 ، وينصح خبراء شعبة الذهب بالغرف التجارية باستغلال هذا التوقيت للقيام بعمليات شراء للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 2023

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت نحو 100 جنيها خلال شهر بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة والتي تضمنت تطبيق السعر المرن للدولار مما أدى إلى استقرار سعره وهذا اثر ايجابيا على سوق الذهب بالإضافة الى رفع سعر الفائدة 3 % وطرح شهادات الادخار 25 % ذات العائد الكبير لاول مرة في مصر وشهدت الحصيلة الأولية لها اكثر من 400 مليار جنيه مما ادي الي اتجاه المواطنين نحو الشهادات وضعف الطلب على المشغولات الذهبية.

وتابع رئيس الشعبة في تصرحات خاصة لـ " الدستور" أن رفع سعر الفائدة ايضا أدى إلى اتجاه شريحة أخرى من المستثمرين والمتعاملين على الذهب الا الاستثمار في أذون الخزانة والسندات والبورصة موضحًا أن هذه الفترة يعتبر الذهب فيها في حالة مستقرة نسبيا وهذا وقت جيد للشراء .

أسعار الذهب اليوم السبت 28-1-2023 فى مصر

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار الذهب تراجعت عالميا ايضا حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 1928 دولار بعد أن وصلت إلى 1938 دولار، مشيرًا إلى أن استمرار حالة الركود في سوق الذهب بعد تزايد احتياجات المواطنين نحو السلع الغذائية والمستلزمات الضرورية مع اقبال شهر رمضان الكريم.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة 2023

أسعار الذهب اليوم السبت جاءت كالاتي:

سعر عيار 18 سجل نحو 1500 جنيها للجرام

سعر عيار 21 سجل نحو 1750 جنيها للجرام

سعر عيار 24 سجل نحو 2000 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 14000 جنيها للجرام

سعر اوقية الذهب سجلت نحو 1928 دولار عالميا

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات سجل نحو 14000جنيها بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيها للجرام.

سعر نصف الجنيه الذهب عيار 21 وزن 4 جرامات سجل نحو 7000 جنيها بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيها للجرام .

سعر ربع الجنيه الذهب عيار 21 وزن 2 جرامات سجل نحو 3500 جنيها بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيها للجرام .

أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر

استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار حول مستوى 29.90 جنيه.

إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، الأمر الذي يعطي إشارات للمستثمرين في مصر إلى تخفيف الضغط على الموارد الدولارية وثبات سعر الصرف الحالي على المدى القصير.

أنواع السبائك الذهبية في مصر اليوم السبت

السبيكة الذهبية زنة 1 جرام وسعرها 2000 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 2 جرام وسعرها 4000 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 5 جرام وسعرها 10000 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام

السبيكة الذهبية زنة 10 جرام وسعرها 20000 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

السبيكة الذهبية زنة 15.55 جرام (نصف الأونصة) وسعرها 31100 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام .

السبيكة الذهبية زنة 31.10 جرام ( الأونصه) وسعرها 62200 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام .

السبيكة الذهبية زنة 50 جرام وسعرها 100000 جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

-السبيكة الذهبية زنة 100 جرام وسعرها 200 الف جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

-السبيكة الذهبية زنة 250 جرام وسعرها 500 الف جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.

-السبيكة الذهبية زنة 500 جرام وسعرها مليون جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام .

-السبيكة الذهبية زنة 1000 جرام(1 كيلو) وسعرها 2 مليون جنيه بالإضافة إلي المصنعية والتي تتراوح بين 30-45 جنيه للجرام.