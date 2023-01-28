تراجع أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، خلال تداولات اليوم السبت، لتخسر أكثر من 10 دولارات في المعاملات الفورية.

وهبطت العقود الآجلة للذهب الامريكية إلى 1928.15 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع قدره 0.05% إلى 1928.15 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.41%، ليصل إلى 1.018.80 دولار.

وتراجع البلاديوم بنسبة 3.47% إلى 1.606.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار، وخسرت الفضة بنسبة 1.23% إلى 23.725 دولار، وسجل النحاس تراجع بنسبة 0.88%، ليصل إلى 42300 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

هبوط المعدن الأصفر

وجاء هبوط المعدن الأصفر رغم تراجع الدولار مقابل الين الياباني، مع مراهنة المتعاملين على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا.

وانخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومنذ مطلع عام 2023 قدم الذهب نموذجا للملاذ الآمن المثالي ليحقق مكاسب متواصلة ويتخطى حواجز نفسية هامة، بينما يكتسب المزيد من الزخم والثقة بين المستثمرين.

وعلى الجانب الآخر، أصيب الدولار بنكسات متتالية وتراجع بشكل ملحوظ، بعد أن كان حصانا رابحا ورهانا قويا في عام 2022.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، الذي يعني عوائد أقل من أصول مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر اليوم، إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سيتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير.