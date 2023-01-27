مفتي القدس: المسجد الأقصى والمقدسات قضية لا تقبل القسمة

قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، إن المسجد الأقصى والمقدسات قضية لا تقبل القسمة.

وأضاف الشيخ محمد حسين خلال حواره ببرنامج نظرة، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن قضية التطبيع، ووجود سفارات دولة الاحتلال في كثير من الدول العربية، هي إحدى المظاهر التي يشعر الشعب بأن ليس هذا هو وقتها، وليس هذا أوانها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني له حقوق، متسائلاً:"ما هي الحقوق التي أخذها الشعب الفلسطيني من الاحتلال؟ وما هي الحقوق التي تحققت سواء بضغط عربي أو بضغط إسلامي أو بضغط دولي لحقوق الشعب الفلسطيني؟".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يشعر بأن الخط الصحيح هو الوقوف بجانب الحق الفلسطيني، والدفاع عن هذا الحق الفلسطيني بكل ما أوتي العرب من إمكانات من طاقات من أجل الحفاظ على هذه الحقوق الثابتة، ليس للشعب الفلسطيني وحده، بل للأمة العربية والأمة الإسلامية وللعالم أجمع.

وأشار إلى أن الزيارة التي تأتي من الجانب الإسرائيلي بالكامل، وربما من الباب الذي يدخل منه المستوطن الإسرائيلي معتديًا ومقتحمًا للمسجد الأقصى، فهذه زيارة مرفوضة، لكن الزيارة التي تتم من خلال أشقاء في الأردن، ويأتي الزائر ويتعامل مع القدس ومع مقدساتها ومواطني القدس الصامدين والمرابطين، فهي زيارة مختلفة.