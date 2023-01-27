مفتى القدس: المسجد الأقصى ليس له علاقة بأعياد اليهود

قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، إن المتابع للأحداث يجد أنه لا يكاد يخلو يوم من شهيد أو أكثر، والوتيرة المتسارعة والقسوة زائدة ومتعالية ومتعاظمة، حيث نكاد نودع يوميًا شهيدا أو اثنين أو أكثر من الشهداء الذين يقتلون بدم بارد.

وأضاف الشيخ محمد حسين، خلال حواره ببرنامج نظرة، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن القضية الثانية تتمثل في استغلال المناسبات الدينية، لانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وقدسية المسجد الأقصى، فلا علاقة للمسجد الأقصى نهائياً بأعياد اليهود، ثم لا علاقة لليهود إطلاقاً بالمسجد الأقصى المبارك، لافتاً إلى أن المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد.

وأوضح الشيخ محمد حسين مفتي القدس، أن المسجد الأقصى هو عمق الاستهداف، لافتاً إلى أن هناك من يحاول تغيير الوضع القائم في القدس، بإلغاء دور هذه المقدسات، وإلغاء رمزية هذه المقدسات، في عقيدة أصحابها المسلمين، بالإضافة إلى إلغاء رمزية هذه المقدسات في التاريخ والحضارة.