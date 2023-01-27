الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حارس مرمى الأرسنال السابق مفاجأة حلقة اليوم من «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حل حارس مرمى الأرسنال السابق رامي شعبان ضيفًا عبر تقنية الفيديو على ناشئي برنامج كابيتانو مصر في حلقة اليوم التي بدأت مساء اليوم الجمعة.

ومثل رامي مفاجأة كبيرة للاعبين حيث بدأ في الحديث معهم قائلًا: “أنا فرحان جدًا إن أشوفكم في البرنامج والمسابقة شدوا حيلكم أنا لما كنت قدكم في سن الـ 14 سنة ما كنتش زيكم أنتم أحسن مني دلوقتي مليون مرة بالتوفيق ليكم”.

وبدأ رامي في إجراء حوار مع اللاعبين حول رحلته الاحترافية وعن تواجده في ناشئي الزمالك وعن مشوار محمد صلاح وعن مطربيه المحبين عمرو دياب وهشام عباس,

وكان الكابتن رضا عبد العال لاعب منتخب مصر الأسبق مفاجأة كبيرة للناشئين إذ حل ضيفًا على الحلقة من برنامج كابيتانو مصر الذي يذاع على قناة أون وهو برنامج تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الرياضية ونزل إلى الملعب بطريقة كوميدية من خلال صافرة وبأداء كوميدي التف حوله اللاعبين والكباتن، وأشاد الكابتن رضا عبد العال بالكابتن طارق السيد والكابتن محمود أبو الدهب وبصولاتهم وجولاتهم في الملاعب على مدار السنوات الماضية.

حارس مرمى الأرسنال السابق رامي شعبان رامي شعبان الفيديو برنامج كابيتانو مصر مصر

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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