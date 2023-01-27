روائي: الثقافة صناعة أهلية ومنع فرض ضرائب على الورق ضرورة حتمية

قال الكاتب والروائي، إبراهيم عبد المجيد، إن بعض دور النشر تقوم بوضع عناوين جذابة ولكن بعيدة كل البعد عن محتوى الكتاب من أجل تحقيق نسبة مبيعات مرتفعة ومن ثم الحصول على مفهوم الـ"بيست سيلر".

"البيست سيلر"

وأكد الروائي إبراهيم عبد المجيد، خلال حواره لكاميرا برنامج "عن قرب" مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الكثير من المواطنين يعتقدون أن صناعة الثقافة هي أساس عمل وزارة الثقافة فقط، ولكن لا يعلمون أن صناعة الثقافة يشارك فيها العمل الأهلي بقوة، لذا يجب على الدولة المصرية دعم الثقافة المصرية من خلال إزالة كافة التحديات التي تقف أمام المؤلف مثل حذف الضرائب المفروضة على الورق والتي تؤدي إلى ارتفاع سعر الورق بصورة قد تفوق إمكانية وقدرة الكثير من الكتاب المالية.

صناعة الثقافة

وأضاف في حديثه، أن الكثير من الكتب الثقافية والروائية تهتم بوضع عنوان يشير إلى الفخامة وثقل المعلومات ولكن بمجرد النظر في أولى صفحات هذا المؤلف نجد أن هناك تدني في مستوى المعلومات التي يضمها هذا المؤلف.