الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طارق دياب: الخطيب أسطورة.. من أفضل رؤساء الأندية العربية والإفريقية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد طارق دياب، أسطورة الكرة التونسية، أن ما حدث مع زين الدين زيدان في فرنسا يؤكد احترام أساطير كرة القدم حتى ولو لم يردوا على الإساءات.

وقال طارق دياب في تصريحات لبرنامج 7Day Sport الذي يقدمه عبدالرحمن ناجي على قناة الأهلي، إن أساطير الكرة الإفريقية والعربية مثل محمود الخطيب في مصر ورابح ماچر في الجزائر يجب أن يحظوا بالتقدير الذي يناسب قيمتهم.

وأشاد دياب بما يقدمه محمود الخطيب، مؤكدًا أنه من أنجح وأفضل رؤساء الأندية في إفريقيا والوطن العربي.

الجدير بالذكر أن طارق دياب توج بالكرة الذهبية الإفريقية عام 1977 ، فيما توج بها محمود الخطيب عام 1983.
 

طارق دياب محمود الخطيب النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي

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