الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «أداني الهندية»: تشرفت بلقاء الرئيس السيسي واستمعت منه عن خططه التنموية الطموحة

استقبل الرئيس السيسي
استقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيودلهي غوتام أداني

قال غوتام أداني رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة إنه تشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لنيودلهي، حيث استمعت منه عن خططه التنموية الطموحة لمصر.

وأوضح أداني، والذي يعد رابع أغنى رجل في العالم - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “تشرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزرائه خلال زيارته للهند، حيث استمعت منه عن خططه التنموية الطموحة لمصر والفرص والإمكانيات الكبيرة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الرقمية”.

وأضاف رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة: "نتطلع إلى المشاركة بتلك المجالات".

كان رئيس مجموعة أداني العالمية "جوتام أداني" قد أكد خلال لقائه مع الرئيس السيسي بنيودلهي أمس الخميس تطلعه لتطوير التعاون مع مصر في ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية وفي ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر، تتميز به مصر في منطقة الشرق الاوسط، وهو ما يتسق مع سعي مجموعة "أداني" للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها، حيث تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مشيرا في هذا الإطار إلى اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.

وتمتلك مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة، منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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