مراسل «القاهرة الإخبارية»: 131 ألف زائر لمعرض الكتاب فى أول أيامه

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إن معرض القاهرة للكتاب شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار في أول أيامه، أمس، بعد افتتاحه رسميًا.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» عبر برنامج «صباح جديد» الجمعة، أنه بحسب الإحصاءات الرسمية فإن اليوم الأول، لافتتاح المعرض شهد حضورًا كبيرًا من الجماهير المصرية والعربية، وتخطى عدد الزوار 131 ألف تذكرة في اليوم الأول.

- حجز 100 ألف تذكرة عبر المنصة الإلكترونية للمعرض

وتابع «المطعني»، «رأينا اصطفاف آلاف الطوابير للدخول إلى قاعات معرض الكتاب» موضحًا أنه تم حجز 100 ألف تذكرة من خلال المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب، والتي أتاحتها إدارة المعرض للتسهيل على الجماهير دخول معرض الكتاب.

وأشار إلى أن القاعات الخمس لمعرض الكتاب تحتوي على أكثر من ألف دار نشر، موضحًا أن هناك 500 فعالية حتى يوم السادس من فبراير، وهي فعاليات متنوعة وستتم استضافة العديد من الرموز، سواء مصريين أو غير مصريين، والمناقشة في أبرز الموضوعات على الساحة الثقافية.