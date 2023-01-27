الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة (فيديو)

ارتفاع طفيف في درجات
ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بحوالي 2 درجة إلى 4 درجات على أنحاء الجمهورية كافة.

وأوضحت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن اليوم يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 25 و26 درجة مئوية نهارا.

 

امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا سنشهد امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن مصادر الكتل الهوائية تتراوح بين الكتل الهوائية الجنوبية الغربية من على الصحراء الغربية وبعض الكتل الهوائية من على الصحراء الشرقية، وبالتالي سنشعر بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء نهارا ستكون دافئة على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء في النهار، ولكن عندما تغيب أشعة الشمس نشعر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

الأرصاد ارتفاع طفيف درجات الحرارة العظمى بالقاهرة العظمى بالقاهرة 26 26 درجة

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