الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" عند الكيلو 70 المنطقة التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" في بندر قنا، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة.

وبعد الفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة كلًا من "مريم تامر عطاالله، تبلغ من العمر 65 عامًا، وأباريس منير نجيب، يبلغ من العمر 35 عامًا، ومريم مجدي هنير، تبلغ من العمر 6 أعوام، وجورج يبلغ من العمر 6 أعوام، وكرولس كابروس تامر، عام واحد، جميعهم مقيمين في منطقة المخبز الآلي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إصابة 5 التحقيقات الحادث التحقيق الدفع بسيارات الإسعاف الرعاية الطبية اللازمة الرعاية الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

تقارير: النصر السعودى يرفع عرضه المالى لضم لوكا مودريتش.. وريال مدريد يُرحب

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة (فيديو)

لمنع مزايدات الزمالك وبيراميدز.. الأهلى يستقر على تفعيل شراء خالد عبدالفتاح من سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

إقبال كبير في ثاني أيام معرض الكتاب

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين