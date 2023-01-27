مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" عند الكيلو 70 المنطقة التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" في بندر قنا، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة.

وبعد الفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة كلًا من "مريم تامر عطاالله، تبلغ من العمر 65 عامًا، وأباريس منير نجيب، يبلغ من العمر 35 عامًا، ومريم مجدي هنير، تبلغ من العمر 6 أعوام، وجورج يبلغ من العمر 6 أعوام، وكرولس كابروس تامر، عام واحد، جميعهم مقيمين في منطقة المخبز الآلي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.